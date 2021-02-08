توفي 24 شخصا، اليوم الاثنين، بعد تسرب الأمطار إلى ورشة لصناعة النسيج في طنجة شمالي المغرب. وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن "وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، شهدت صباح اليوم الإثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية".

ووفقا للوكالة "تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين".

وتداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وفيديوهات لشوارع في المغرب تغمرها المياه، ما أدى إلى تعطل حركة المرور. وكانت مديرية الأرصاد الجوية قد توقعت، منذ ثلاثة أيام، تساقط أمطار غزيرة بعدة مدن بالمملكة المغربية.