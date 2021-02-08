انتخب اليوم فريد بوقايس رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى للعهدة الأولمبية الممتدة من 2021 ـ 2024 وذلك خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي تنافس فيها أربعة مرشحين على المنصب.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن بوقايس الذي يشغل رئيس رابطة تيزي وزو لألعاب القوى، سيخلف عبد الحكيم ذيب الذي لم يترشح لعهدة ثانية. وحسب المصدر ذاته فإن رئيس الاتحادية السابق كمال بن ميسي ومراد بن سليماني رئيس رابطة المدية ، انسحبا من السباق تاركين الثنائي بوقايس والعداء السابق لوعيل في المنافسة حيث تحصل الأول على 39 صوتا مقابل 34 للثاني.