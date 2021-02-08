أصدرت اليوم لجنة الانضباط للرابطة المحترفة لكرة القدم عقوباتها الخاصة بالجولة 12 من منافسات المحترف الأول والتي لعبت يومي السبت والأحد.

وأوقفت الرابطة لاعب نصر حسين داي قبلي إسحاق لمباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات مع تغريم الفريق بسبب غياب اللوح الإلكتروني ، كما عوقب هشام بلقروي لاعب مولودية وهران لمباراة واحدة وتغريمه ماليا وهو ما ينطبق على لاعب نجم مڨرة ، محمد بورحلة الذي عوقب وغرّم ناديه بمبلغ 50.000 دينار جزائري بسبب سوء التنظيم.

اللجنة ذاتها سلطت عقوبة مالية على كل من اتحاد بسكرة، شباب قسنطينة لعدم امتثالهما لقواعد البروتوكول الصحي.

لاعب شبيبة سكيكدة بن حسين زكرياء أوقف لمباراة واحدة وتم تغريمه ماليا بسبب احتجاجه على قرارات الحكم ، وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق لاعب أولمبي المدية نعّاس لعرابة، و نبيل بوسماحة من أهلي البرج ، المعاقب ماليا بمبلغ 200.000 دج لعدم تواجد مدرب على دكة البدلاء.