نشرت جامعة هوبكنز الأمريكية قائمة بالدول الأقرب لتطعيم 75 في المائة من سكانها، مظهرة تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة.

وقدرت الجامعة التي خصصت مركزا لمتابعة فيروس كورونا إن أمام الإمارات شهرين فقط من أجل الوصول إلى 75 في المائة من السكان المطعمين باللقاح المضاد لمرض "كوفيد- 19"، في حال كان معدل الجرعات 141 ألفا يوميا.

وكانت الإمارات قد انتهت من عملية تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول (الطواقم الطبية) في أكتوبر الماضي، الذين كانت لهم الأولوية، لتشرع بعد ذلك في منح اللقاح إلى فئات المجتمع الأخرى.

وتتوقع وزارة الصحة في الإمارات أن يتم تطعيم 50 في المائة من السكان بحلول مارس المقبل، وهذا يعني أن الوصول إلى نسبة 75 في المائة، خلال شهرين أمر متوقع. ويظهر الموقع الذي خصصته الإمارات لمستجدات الوباء أنها وزعت حتى ظهيرة الإثنين، 4,313,868 جرعة لقاح.

وفيما يلي القائمة التي قدمتها جامعة جونز هوبكنز:

الإمارات: تصل إلى المناعة 75% من السكان خلال شهرين، بوتيرة 141 ألف جرعة في اليوم.

بريطانيا: تصل إلى مناعة 75% من السكان خلال 6 أشهر، بوتيرة 440 ألف جرعة في اليوم.

الولايات المتحدة: تصل إلى مناعة 75% من السكان خلال 11 شهرا، بوتيرة 1.4 مليون جرعة في اليوم.

فرنسا: تصل إلى مناعة 75% من السكان خلال 3سنوات وثمانية أشهر ، بوتيرة 69 ألف جرعة في اليوم.

روسيا والهند والصين تحتاج إلى 10 سنوات.