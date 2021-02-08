كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط اليوم الإثنين عن أن مديري التربية على المستوى الوطني مكلفون بتنفيذ المهام المنوطة بهم ضمن "رسالة المهمة" المتضمنة لـ 100 مهمة والتي ستسلم لهم بصفة "رسمية" وفق رزنامة سيشرع في تنفيذها في القريب العاجل.

وأوضح الوزير خلال ترؤسه لندوة مع مديري التربية للولايات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بأن مديري التربية" مكلفون، في حدود إقليم ولاياتهم وفي الآجال المحددة ، بتنفيذ المهام الواردة ضمن رسالة المهمة التي ستسلم لهم بصفة رسمية وفق رزنامة سيشرع في تنفيذها في القريب العاجل والتي تتضمن أكثر من 100 مهمة تم ضبطها والتي تترجم الأهداف التي تم تسطيرها في مخطط عمل الوزارة".

وحسب منشور للوزارة عبر موقعها على الفايسبوك ، فإن كل مدير "مطالب بمراعاة مبدأ إلزامية النتائج"، مضيفا بأنه "ستكون متابعة دائمة ودقيقة لمدى تنفيذ مهام هذا المدير حيث سيتم على أساسها تقييم أدائه وفق معايير مضبوطة".

وقال الوزير بأنه "تم وضع برنامج تكويني لفائدة مديري التربية مما سيسمح لهم بتقوية كفاءاتهم المهنية"، مؤكدا أن محتوى رسالة المهام التي سيستلمها مديرو التربية "يجب التقيد بها وتحقيق أهدافها".

وتتضمن هذه الرسالة ستة مجالات هي التعليم بشقيه: التنظيم المدرسي والبيداغوجيا وتنظيم الامتحانات المدرسية وتحسين الحكامة في النظام التربوي وكذا احترافية مستخدمي التربية الوطنية عن طريق التكوين ودعم التمدرس وتنشيط الحياة المدرسية إضافة إلى الشراكة الاجتماعية لا سيما ما تعلق منها بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وشدد وزير التربية الوطنية بالمناسبة بأن قطاعه "سيقوم بوضع آليات لمتابعة سير مجمل العمليات في الميدان من خلال الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية والذي سيعتمد أكثر فأكثر على تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التسيير ومتابعة مدى تنفيذ العمليات المدرجة في برنامج القطاع ميدانيا وفعليا".

يشار إلى أنه تقرر تنظيم هذه الندوة بعد حركة التغيير الواسعة التي عرفها القطاع والتي مست مديري التربية مؤخرا، حيث أكد واجعوط في هذا الصدد بأنه يولي أهمية "بالغة" للمتابعة ولتقييم أداء كل مدير ومدى تحكمه في تسيير شؤون التربية على مستوى الولاية التي يشرف عليها وبأن الوزارة "ستعمل على مرافقة المديرين وتوجيههم بما يكفل لهم أفضل سبل النجاح في تحقيق الأهداف المسطرة".