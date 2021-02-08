سجلت الجزائر 225 إصابة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الإثنين اللجنة العلمية المكلفة برصد وتحري الجائحة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة المسجلة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 109313 حالة.

وأضاف المصدر أنه تم تسجيل 4 وفيات بسبب "كوفيد-19" خلال نفس الفترة، لينتقل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2918 وفاة.

كما كشفت اللجنة العلمية المختصة عن إحصاء 179 حالة شفاء من الفيروس خلال آخر 24 ساعة رفعت العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 74871، فيما يتواجد 25 مريضا حاليا في العناية المركزة.