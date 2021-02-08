من المرتقب أن يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة نظيره الإيفواري، في لقاء ودي بالجزائر العاصمة، في انتظار تحديد تاريخ المقابلة، وذلك في إطار الاستعدادات لكأس إفريقيا للأمم للفئة والمقررة بالمغرب (13-31 مارس)، حسبما علم اليوم الاثنين من المدير الفني الوطني عامر شفيق.

وأوضح المدير الفني للاتحادية الجزائرية: "قمنا بعدة اتصالات من أجل إيجاد منافس للفريق الوطني لتحضير المشاركة في كأس إفريقيا، حيث تسلمنا ردا ايجابيا من قبل الاتحادية الإيفوارية من أجل خوض لقاء ودي بالجزائر. لكننا نهدف إلى إجراء أربع مباريات تحضيرية".

واقتطع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تأشيرة تأهله الى "كان-2021" بإنهائه لدورة اتحاد شمال أفريقيا في الصدارة والتي جرت بالجزائر من 18 إلى 24 يناير الفارط. وخلال هذه الدورة، فاز "الخضر" على ليبيا (3-2) قبل التعادل أمام تونس (1-1).

وتعود المشاركة الوحيدة للجزائر في هذه الفئة العمرية في كأس إفريقيا إلى سنة 2009 والتي جرت بأرض الوطن، حيث عرفت بلوغ أشبال المدرب السابق عثمان ابرير النهائي أمام غامبيا (خسارة 1-3).

واختتم قائلا : "التحضيرات للموعد القاري ستجرى جميعا بالجزائر. نقوم حاليا بالتشاور مع الطاقم الفني لتسطير البرنامج التحضيري وستتضح الأمور أكثر بعد إجراء عملية القرعة".

وشرع الفريق الوطني لأقل من 17 سنة في معسكر إعدادي، بقيادة الناخب محمد لاسات، يوم الجمعة بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) بمشاركة 24 لاعبا. وينتهي هذا التربص، الذي يعد الأول بعد ضمان التأهل إلى كأس إفريقيا، بتاريخ 13 فيفري الجاري.

إضافة للجزائر والمغرب (البلد المنظم)، تأهلت ستة منتخبات إلى الموعد القاري ويتعلق الأمر بكل من: نيجيريا، كوت ديفوار، تنزانيا، أوغندا، جنوب إفريقيا وزامبيا، في انتظار التعرف على آخر أربعة متأهلين عن مختلف مناطق القارة الإفريقية.