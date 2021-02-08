أفاد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بشير درواس، اليوم الاثنين أنه تمت إقالة مدير الإقامة الجامعية للبنات لأولاد فايت2، سيف الدين حاجي، وتعيين بوعشرين عبد القادر خلفا له.

وجاء هذا الإجراء على خلفية وفاة بكوش نصيرة (24 سنة)، طالبة مقيمة بالإقامة الجامعية أولاد فايت 2، والتي كان سببها "نشوب شرارة كهربائية بمسخن كهربائي بالغرفة وليس انفجار قارورة غاز كما روج له"، حسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت مصالح الحماية المدنية أكدت في بيان لها السبت الماضي وفاة الطالبة الجامعية البالغة من العمر 24 سنة والمنحدرة من ولاية تيارت متأثرة بجروحها، بالحي الجامعي للبنات 2 بأولاد فايت بالجزائر العاصمة جراء "انفجار قارورة غاز صغيرة في حدود الساعة 10:37 صباحا".