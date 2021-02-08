سلمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المشعل للجزائر، التي ستحتضن الطبعة المقبلة لبطولة أمم إفريقيا-2022 للمحليين

والمؤجلة الى 2023، عقب نهائي الطبعة 6 للشان- 2020، التي جرت امسية الأحد بملعب ياوندي ( الكاميرون)، حسبما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، اليوم الاثنين.

وأوضحت الهيئة الفدرالية، أن سفير الجزائر بياوندي، مرزاق بجاوي، تسلم مشعل الكاف من أيدي رسميي الهيئة الإفريقية لكرة القدم.

للتذكير توج المنتخب المغربي باللقب الإفريقي بعد فوزه في المباراة النهائية، مساء أمس الأحد، على نظيره المالي بـ2-0.

وأصبح أسود الأطلس المنتخب الأول في إفريقيا، ينجح في إحراز لقب المنافسة مرتين متتاليتين (2018 و2020).

وعاد المركز الثالث في هذه الدورة، الى غينيا الفائزة على الكاميرون ( البلد المضيف) بنتيجة 2-0 .

وأجلت بطولة أمم إفريقيا-2020 للاعبين للمحليين إلى 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

واحتضنت مقابلاتها أربعة ملاعب بثلاث مدن كاميرونية من 16 جانفي الى 7 فيفري 2021.