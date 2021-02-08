استقبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية، رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية، إينياسيو كاسيس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وشكل هذا اللقاء الذي جرى بقصر الحكومة "فرصة للتباحث بشأن العلاقات الجزائرية-السويسرية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، مع التركيز على مجالات الصناعة والتكنولوجيا والرقمنة والفلاحة والبيئة والصحة، وكذا الصناعة الصيدلانية"، حسب ذات البيان .

وفي هذا الصدد، "اتفق الطرفان على تعزيز التشاور و تكثيف الاتصالات بين دوائر الأعمال في البلدين من أجل إعادة بعث التعاون الاقتصادي والاستفادة من الفرص والإمكانات التي تتيحها كل من السوق الجزائرية والسويسرية".

كما تحادث الطرفان أيضا -مثلما أوضحه ذات البيان- حول "إنشاء آليات تعاون خاصة بأرشيف حرب التحرير الوطنية المتواجدة في سويسرا".

وأضاف البيان أن اللقاء "سمح بإجراء مشاورات واسعة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الإرهاب و الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية" حيث تم, بالمناسبة، "الترحيب بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في المسار السياسي في ليبيا".

أما بخصوص نزاع الصحراء الغربية، فقد "تم التذكير بالحاجة الملحة لتعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة"، يتابع المصدر ذاته.

وفي الختام، أعرب الطرفان عن "ارتياحهما لتقارب وجهات النظر" كما "أكدا التزامهما بمواصلة المشاورات الثنائية"، وفقا لذات البيان.