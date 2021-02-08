أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، شخصا مشتبها فيه بتهمة انتحال هوية نقيب في الجيش الوطني الشعبي، حيازة بدلة عسكرية بغير وجه حق وحمل سلاح أبيض محظور، حسب ما أورده اليوم الاثنين، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب ذات المصدر، تعود حيثيات القضية " إلى تعليمتين نيابيتين بخصوص سرقة مركبة في حالة توقف، والسرقة من داخل مسكن متبوع بسرقة مبلغ مالي من صراف آلي، واردت إلى فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية شراقة".

وأفاد نفس المصدر، أنه تم " فتح تحقيق بخصوص سرقة مركبة من نوع أودي، تمت سرقتها على مستوى مدينة دالي ابراهيم، وكذا سرقة هاتف نقال وبطاقات وصكوك بنكية ومفتاح ثاني لسيارة من نوع أودي الذي سرقت به المركبة الأولى".

وفي هذا الاطار، باشرت فرقة الشرطة القضائية تحرياتها حيث "تمكنت من تحديد صاحب الشريحة الموضوعة بالهاتف النقال محل السرقة على مستوى حي العاشور، أين تم توقيف المشتبه فيه، وبتوسيع التحريات تبين أن الشخص الموقوف كان ينتحل صفة نقيب في الجيش، أين حجز في صندوق السيارة بدلة عسكرية، سلاح أبيض محظور من الصنف السادس".

وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.