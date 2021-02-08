عينت، اليوم الاثنين، إدارة جمعية وهران التقني كمال مواسة على رأس العارضة الفنية لفريقها الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم.

و أكد هواري بن عمار، المناجير العام للنادي الوهراني، توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي يقضي بإشراف مواسة على تدريب الجمعية خلال بطولة الموسم الجاري التي تنطلق الجمعة المقبلة، "مع تحديد الصعود إلى الرابطة الأولى كهدف رئيسي للفريق".

وسبق لهذا المدرب و أن أشرف على تشكيلة ''المدينة الجديدة'' في موسم 2013-2014, حيث قادها آنذاك للصعود إلى حظيرة النخبة، لكنها فقدت مكانتها بين الكبار موسمين بعد ذلك، ومنذ تلك الفترة وهي تنشط في الدرجة الثانية.

وطيلة فترة التحضيرات التي تسبق انطلاق البطولة، تدرب لاعبو الجمعية تحت إشراف المدرب المساعد مولاي شريف الوزاني والمحضر البدني قاسم سليم، حيث خاضوا خمس مباريات ودية, فازوا بأربع منها و انهزموا في واحدة أمام الصاعد الجديد إلى الرابطة الثانية، الجار اتحاد الكرمة بثلاثية نظيفة الخميس الفارط بملعب "الحبيب بوعقل" بوهران.