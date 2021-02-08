أعلنت ألمانيا والسويد وبولندا، اليوم الإثنين، طرد دبلوماسيين روس ردا على إجراء مماثل اتخذته موسكو في الخامس من فيفري على خلفية قضية المعارض الروسي ألكسي نافالني.

وتعليقا على هذا القرار، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند في تغريدة على تويتر: "هذا رد واضح على القرار غير المقبول بطرد دبلوماسي سويدي كان يؤدي عمله فحسب".

وكانت موسكو قد اتهمت الدبلوماسيين الأوروبيين الذين طردتهم بالمشاركة في مظاهرة داعمة للمعارض المسجون ألكسي نافالني، معتبرة أن "تلك الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية".