قدم نادي اتحاد الجزائر، اليوم الإثنين، لاعبه الجديد هيثم لوصيف الملتحق بالفريق العاصمي خلال الميركاتو الاستثنائي.

وانضم لوصيف إلى فريق سوسطارة بعقد يمتد لسنتين ونصف بعدما فسخ عقده مع نادي أنجي الفرنسي.

ورحب المدير الرياضي لاتحاد العاصمة عنتر يحيى بخريج أكاديمية بارادو، مضيفا أنه يعرف جيدا إمكانات اللاعب سواء لما كان ينشط في البطولة الجزائرية أو في الخارج ومؤكدا أن النادي سيوفر كل الوسائل اللازمة للوصيف من أجل التألق.

من جهته شكر لوصيف الإدارة، الطاقم الفني وأنصار اتحاد العاصمة على الترحاب، متمنيا أن يكون مشوار النادي متميزا هذا الموسم.

وإضافة إلى لوصيف، استقدم النادي العاصمي خلال الميركاتو الاستثنائي في الجزائر كل من الدولي البوركينابي حميد بيليم إلى غاية 2023 والمهاجم زكريا نعيجي على شكل إعارة قادما من نادي بارادو ابتداء من شهر مارس القادم.