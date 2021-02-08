أشرف ، اليوم الاثنين بمقر ولاية ڨالمة ، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الجزائرية في الخارج ، نزيه برمضان ،على استقبال هبة تضامنية من نشطاء جزائريين بفرنسا المتمثلة في جمعية التضامن والإنسانية بالتعاون مع مؤسسة أمال الجزائرية لمكافحة السرطان ، لفائدة مصلحة مرضى السرطان بمستشفى ابن زهر والمستشفى المرجعي الأم والطفل لمرضى كوفيد 19 بعاصمة الولاية.



وتمثلت الهبة التضامنية التي تمّ تقديمها لمسؤولي المصالح الصحية المذكورة ، بحضور والي الولاية كمال الدين كربوش ورئيس المجلس الشعبي الولائي بلخير براهمية ، ومسئولي مصالح مديرية الصحة والسكان ومسئولين أمنيين وعسكرين ، تمثلت الهبة التضامنية في معدّات وأجهزة طبية وبعض الأدوية،لفائدة المصلحتين المعنيتين بمستشفيي ابن زهر ومركب الأم والطفل .



وسبقت عملية تسليم المعدات الطبية، كلمة مستشاررئيس الجمهورية التي ألقاها داخل القاعة الكبرى للولاية ، كلمتي كل من السيدة سقّاي أمال رئيسة مؤسسة أمال الجزائر لمكافحة السرطان، ونغموش عثمان شازيل رئيس جمعيةالتضامن والإنسانية بفرنسا . وضمن برمضان كلمته إشادة بما بذلته وتبذله الدولة في التصدي لجائحة كورونا ، بتعاون الحركة الجمعوية في الداخل والخارج ومدى الحسّ القوي لدى الحركة الجمعوية والمواطنين الجزائريين ،وهوما كلل حسبه بحالة الاستقرار في هذا الجانب .وشدّد برمضان على تحرّي الفطنة واليقظة لتجنب النتائج الوخيمة التي خلّفها فيروس كوفيد 19 في بلدان أوربا .



وأحصى برمضان ماعدده في سادس محطة ، قبل المحطة السابعة أمس بقالمة ، أحصى ماعدده 13 مستشفى عبر ربوع القطر الوطني ، استفادت بمعدات وتجهيزات طبية في هذا الشأن ، والتي قال بأنها كانت تعاني من نقائص في هذه التمعدات والتجهيزات الطبية.وقال برمضان بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية كبيرة لصرف أموال لفائدة صحة المواطن التي تأتي في صدارة اهتماماته ، قبل أن يثمّن مساعي الدولة وحكمتها في التعامل مع جائحة كورونا منذ بداية الوباء ، ويشدّد على التحلي بالفطنة.