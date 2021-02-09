ذكر تقرير بموقع بلومبيرغ (bloomberg) أن شركة "تيرا كوانتوم إيه جي" (Terra Quantum AG) تقول إنها حققت طفرة باستخدام أجهزة الحاسوب الكمومية للكشف عن نقاط الضعف في التشفير الشائع الاستخدام. وتعتقد أنها وجدت ضعفًا أمنيًا يمكن أن يعرض للخطر سرية بيانات الإنترنت في العالم والمعاملات المصرفية ورسائل البريد الإلكتروني.



وقالت شركة التكنولوجيا السويسرية إن اكتشافها "يقلب الفهم الحالي لما يشكل تشفيرًا غير قابل للكسر" وقد يكون له آثار كبيرة على شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، مثل غوغل ألفابت (Google Alphabet) ومايكروسوفت (Microsoft).



لكن بعض خبراء الأمن الآخرين قالوا إنهم ليسوا مستعدين تقريبًا للإعلان عن اختراق كبير في مجال التشفير، على الأقل ليس حتى تنشر الشركة التفاصيل الكاملة لأبحاثها.



يقول برينت ووترز، أستاذ علوم الحاسوب المتخصص في التشفير بجامعة تكساس في أوستن "إذا كان هذا صحيحًا، فستكون هذه نتيجة ضخمة. يبدو أنه من غير المحتمل إلى حد ما في ظاهر الأمر. ومع ذلك، من الصعب جدًا على الخبراء التفكير في شيء ما دون نشره".



ومن جانبه قال كريستوفر سياكا المتحدث باسم "آي بي إم" (IBM) إن شركته تعرف المخاطر منذ 20 عامًا، وتعمل على إيجاد حلول خاصة بها لمعالجة قضية أمن ما بعد الكم.



وقال في رسالة بريد إلكتروني "هذا هو السبب في أن المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا (NIST) يواجه تحديًا لتطوير معيار تشفير كمي آمن جديد". وأضاف "لدى آي بي إم العديد من المقترحات لهذا المعيار الجديد في مرحلتها النهائية، ومن المتوقع أن تحدث في غضون سنوات قليلة".



وقال براين لاماسيا، المهندس في مايكروسوفت، إن مصممي التشفير في الشركة يتعاونون مع مجتمع التشفير العالمي لإعداد العملاء ومراكز البيانات لمستقبل كمي.



وأضاف "يعد التحضير للأمان في عالم ما بعد الكم أمرًا مهمًا ليس فقط لحماية وتأمين البيانات في المستقبل، ولكن أيضًا لضمان أن أجهزة الحاسوب الكمومية في المستقبل لا تشكل تهديدًا للأمن طويل الأجل لمعلومات اليوم".



وتمتلك شركة "تيرا كوانتوم إيه جي" فريقًا من حوالي 80 من علماء الفيزياء الكمومية، وعلماء التشفير والرياضيات، المقيمين في سويسرا وروسيا وفنلندا والولايات المتحدة.



وقال ماركوس بفلتش، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة "ما يُنظر إليه حاليا على أنه آمن قبل الكم فلن يكون كذلك بعد الكم". وأضاف "يمكننا أن نثبت وأثبتنا أنه ليس آمنًا ويمكن اختراقه".