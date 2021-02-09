رصدت تقارير صحفية عالمية تعرض تطبيق "فايسبوك ميسنجر" للتراسل الفوري، إلى عطل عالمي.

وأوضح موقع "داون ديتكتور" المعني بأخبار أعطال المواقع الإلكترونية المختلفة، تعرض "فايسبوك ميسنجر" لعطل تقني. ورصد الموقع أن هذا العطل بدأ في صباح اليوم الثلاثاء 9 فبراير.

وأوضح الموقع أن 42 % من المستخدمين عانوا من مشاكل في استقبال وإرسال الرسائل عبر الدردشات المختلفة. فيما عانى نحو 32 % منهم من مشاكل في تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر "فايسبوك ميسنجر". بينما واجه 26 % من مستخدمي "فايسبوك ميسنجر" من مشكلة في التواصل مع الخوادم الخاصة بالتطبيق.

وتركزت معظم المشاكل في "فايسبوك ميسنجر" في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أوروبا وفي بعض الدول بالشرق الأوسط. ولم تصدر شركة "فايسبوك" حتى الآن، بيانا رسميا حول ذلك العطل أو سببه أو التوقيت المتوقع أن يتم إصلاحه فيه.