واصلت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد مزيج "برنت" فوق مستوى الـ61 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 جانفي الماضي.

وبحلول الساعة O5:34 بتوقيت الجزائر، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.54 بالمائة إلى 61.03 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.72 بالمائة إلى 58.39 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد سجلت أمس الإثنين مستويات قياسية في نحو عام، وذلك بعدما صعدت فوق مستوى 60 دولارا للبرميل. بحيث ارتفعت عقود خام "برنت" القياسي العالمي 1.22 دولار، أو ما يعادل 2.1 بالمائة، لتسجل عند التسوية 60.56 دولار للبرميل.وارتفعت عقود خام "القياس الأمريكي" غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار، أو 2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 57.97 دولار للبرميل وجاء الارتفاع بدعم من تفاؤل بشأن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وتخفيضات في الإنتاج من أعضاء مجموعة "أوبك+".

وتعهدت السعودية بإجراء تخفيضات إضافية في الإمدادات في فبراير ومارس 2021. كما يترقب المستثمرون حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يتم إقرارها هذا الشهر.