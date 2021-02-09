أجهضت صباح اليوم الثلاثاء مصالح الأمن في ورڨلة بالقوة وقفة احتجاجية للبطالين بوسط المدينة، كما أوقفت 4 شبان، وخلفت الواقعة غليانا في الشارع وسط دعوات لإطلاق سراح الموقوفين.

مباشرة عقب إجهاض الوقفة الاحتجاجية التي اعتاد عشرات البطالين تنظيمها كل يوم ثلاثاء أمام مقر ولاية ورڨلة بوسط المدينة، دعا عدد من الناشطين في ملف التشغيل الجهات المسؤولة إلى إطلاق سراح الموقوفين كون احتجاجهم كان سلميا ومؤطرا ولم ترفع فيه أي شعارات متطرفة سوى المطالب المعروفة لدى الرأي العام والمتمثلة في فتح تحقيق في ملف التشغيل ومحاسبة المتورطين في تجاوزاته، وكذا إلغاء الشروط التعجيزية بالشركات البترولية وتطبيق المرسوم الوزاري المشترك المتعلق بالتوظيف بولايات الجنوب.

وندد البطالون بما وصفوها بـ " أساليب الترهيب " المنتهجة في حق طالبي العمل، مشيرين إلى أن ما تعرضوا له اليوم من "قمع" ، يستدعي تدخل وزير العدل كون الوقفة الاحتجاجية كانت سلمية.