استيقظ سكان حي السلام ببلدية الشلف في حدود الساعة السابعة و 40 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء، على وقع حادثة أليمة بعدما لاح لأنظارهم شاب يبلغ من العمر 26 سنة ينحدر من إحدى بلديات دائرة الشلف مشنوقا بواسطة سلك كهربائي معلق بشجرة.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية ، أن عملية التحقيق في ملابسات الحادث تمت مباشرتها من طرف المصالح المختصة وتم تحويل جثة الضحية من طرف عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالشلف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بأولاد محمد.

و تعتبرهذه الحادثة الثانية بعد الحادث المماثل الذي كان يوم 15 جانفي الماضي، ببلدية الشطية أثناء العثور أيضا على شاب مشنوق بواسطة حبل بشجرة برتقال.