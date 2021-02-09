كشف مدرب أولمبيك ليون الفرنسي ، رودي غارسيا حاجة الفريق إلى خدمات الدولي الجزائري جمال بلعمري.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها للحديث عن مباراة سهرة اليوم ضد أجاكسيو لحساب الدور 32 من كأس فرنسا ، قال غارسيا :"..سنستعيد لاعب محفّز وهو يلعب دور الأخ الأكبر ، لاسيما مع ريان شرقي ، لدية نصائح جيدة، إنه قدوة في التدريبات".

وأضاف: "إنه محارب، لطالما كنت أقدر اللاعبين الذين يقومون بكل شيء خلال التدريبات والمباريات، الفريق يحتاج إلى محاربين الذين يقدمون كل شيء..".

ومن المنتظر كذلك أن يدخل مواطنه سليماني كأساسي كذلك وأوضح غارسيا في تصريحاته أن الكل لديه فرصة اللعب في لقاء اليوم فنادي " لوال" يخوض سلسلة من المواجهات وعليه فالتشكيلة ستتغير هي الأخرى.