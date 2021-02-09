انطلقت، اليوم الثلاثاء، عملية تسليم رخص الاستغلال الحرفي للذهب للشباب من أصحاب المؤسسات المصغرة بولاية إليزي، المقدر عددها بـ 128 رخصة، تحت اشراف وزير المناجم محمد عرقاب.

ويواصل الوفد الوزاري الهام الذي يتقدمه وزير المناجم، ويضم كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيدي الشيخ، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، زيارته لولايات أقصى الجنوب.

وكان للوفد الوزاري في النقطة الثانية من زيارة العمل التي قادته إلى ولاية إليزي، توزيع رخص الاستغلال المنجمي والوثائق المرفقة ووثائق المؤسسات المصغرة بإقامة الولاية "الطاسيلي" على الشباب.

وتعد هذه الرخص لكل الشباب المستفيدين فرصة لبناء مستقبلهم وتحسين ظروفهم المعيشية وفق برنامج رئيس الجمهورية الذي يؤكد على إنشاء مؤسسات مصغرة في المناجمنت لصالح الشباب .