قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان،اليوم الثلاثاء، أن الجزائر سجلت بؤرة لسلالة أنفلونزا الطيور إتش5إن8 ، في مزرعة للدواجن.

ونقلت المنظمة، ومقرها باريس، عن تقرير لوزارة الخارجية الجزائرية أن الفيروس أسفر عن نفوق 50 ألف طائر في مزرعة بمدينة عين فكرون التابعة إداريا لولاية أم البواقي الواقعة بشمال شرق البلاد وأن باقي الطيور ذُبحت وعددها 1200 طائر.

وحسب ما ورد في تقرير المنظمة فإن بداية تسجيل الحالات الأولى كان يوم 17 جانفي الماضي وتم تأكيد الإصابات يوم 26 من نفس الشهر.