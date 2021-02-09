كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اهتمام ريال مدريد بنجم نادي نيس الفرنسي ، أمين غويري والذي اعتبرته بن زيمة الجديد نظرا لطريقة لعبهما المتشابهة.

وحسب صحيفة " آس " الإسبانية فإن التألق اللافت للانتباه للفرانكو جزائري جعل "المرينغي" يفكر ملّيا في ضمه من نادي الجنوب الفرنسي خصوصا وأن صفقة انتقاله لن تكلف كثيرا خزينة الفريق الملكي.

ووفق نفس المصدر فإن الجزائر وفرنسا حريصتان على ضم اللاعب الشاب الذي يلعب برفقة الدوليين الجزائريين بوداوي وعطال . و نقلا عن " آس " فان تلقي غويري دعوة من قبل ديديه ديشان من أجل خوض الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم لن يكون بالمفاجأة.