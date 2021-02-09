تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي بالشعيبة بأمن ولاية تيبازة، من ضع حد لجماعة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات والمخدرات الصلبة، وحجزت لديها 4 كلغ من الكيف وكمية من المخدرات الصلبة.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة اليوم، أنه وعلى إثر معلومات واردة إلى قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي الشعيبة بأمن ولاية تيبازة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص ببيع وترويج المخدرات في الوسط الحضري، على إثر ذلك واستغلالا للمعلومات المستقاة وتنشيط عنصري الاستعلام والتحري، تمكنت عناصر ذات المصلحة من توقيف شخصين متلبسين بحوزتهما كمية من المخدرات.

واستمرارا للتحقيق - يضيف بيان الشرطة - وبالتنسيق مع نيابة محكمة القليعة، تم تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم وكذا التعمق في التحقيق، ليتم توقيف باقي عناصر الشبكة، حيث أسفرت العملية عن توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 25 و 40 سنة، وحجز 04 كلغ من الكيف المعالج (القنب الهندي) ، 200 قرص من المخدرات الصلبة، سيارة سياحية تستعمل في نقل وترويج المخدرات، 07 هواتف نقالة وستة وأربعون 46 ألف دج من عائدات الترويج.

كما تم تحرير ملف إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم عن قضية المتاجرة بالمخدرات والمخدرات الصلبة في إطار جماعة إجرامية منظمة، أين سيتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا فور استكمال إجراءات التحقيق.