استرجع أفراد الدرك الوطني بالحاجز الثابت بتادمايت في المدخل الغربي لولاية تيزي وزو، نهاية الأسبوع المنصرم، قردين من سلالة القرد المغربي "ماڨو" المهدد بالانقراض كانا بداخل صندوق مركبة لشخصين ينحدران من ولاية غليزان .

وحسب مصادر مقربة من خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو، فإن التحقيق مع الشخصين سمح باعترافهما أنهما اشتريا هذين القردين من سوق بولاية بجاية مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 30 ألف دج .

أضاف ذات المصدر أنه تم تسليم القردين إلى مصالح الغابات بالولاية لإرجاعهما إلى محيطهما الطبيعي فيما تم تحرير محضر للشخصين و أن القضية ما تزال قيد التحقيق.