طالبت جماهير نادي الاتفاق السعودي بضرورة عودة الحارس الدولي رايس وهاب مبولحي إلى صفوف النادي خلال المواجهة القادمة.

وحسب صحيفة "سبورت " المتخصصة فان جماهير الفريق أبدت امتعاضها من الأداء الذي ظهر به لاعبو النادي خلال مواجهتهم الأخيرة مصّرين على عودة " الرايس" الذي يشكل ثقلا كبيرا داخل المجموعة.

المصدر ذاته أكد أن جماهير الاتفاق يحذوها أمل كبير على أن يكون بطل إفريقيا على أتم الاستعداد لمباراة آبها المقررة الخميس القادم ، في ظل الأداء المتذبذب للحارس الشاب محمد الحايطي . واستعاد مبولحي عافيته مؤخرا بعد إنهائه لعملية التأهيل بسبب الإصابة التي تعرض في وقت سابق على مستوى الركبة.