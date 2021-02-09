أفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن عضو المكتب الفيدرالي حكيم مداّن سيكون على رأس قسم كرة القدم داخل القاعة التابع للفاف.

وتبعا لما جاء عبر الموقع الرسمي للفاف الرئيس الجديد لهذا القسم سيبرمج سلسلة من الاجتماعات في إطار إعادة هيكلة وإحياء قسم رياضة " فوت صال ".

ونقلا عن المصدر ذاته فإن مدّان قدم الهيكل التنظيمي لإدارته التي تضم سكرتارية وست لجان متمثلة في التطوير، الترويج، المسابقات، التحكيم، الانضباط، الطب، المحاسبة والمالية ومن المنتظر عقده للقاءات جهوية الأسبوع المقبل مع ممثلي هذه اللعبة.

كما توجد العديد من الملفات الأخرى المتعلقة بكرة القدم داخل الصالة، على غرار تنظيم المسابقة ودفتر الشروط للمواصفات الجديدة للأندية والتطوير، وكذا تعزيز واللوائح القانونية وكان مدّان قد استقال من منصبه كمناجير عام للمنتخب الوطني لكرة القدم شهر أوت الماضي.