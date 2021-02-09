بعث الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، اليوم الثلاثاء برقية تعزية إلى قيادة الاتحاد المغربي للشغل ومن خلاله الطبقة العاملة في المغرب والشعب المغربي عامة، إثر وفاة 24 عاملا جراء الفيضانات التي داهمت ورشة خياطة بمدينة طنجة.

وجاء في برقية التعزية والمواساة:" تلقينا ببالغ الهلع وشديد الأسى نبأ الفاجعة الأليمة و المروعة لمصنع النسيج بطنجة " (شمال المغرب) التي راح ضحيتها 24عاملا أثناء الفيضانات التي داهمتهم بورشة الخياطة ".

وفي هذا الظرف "الصعب"، يعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن "بالغ" حزنه و تضامنه مع "الإخوة الأشقاء في قيادة الاتحاد المغربي للشغل و من خلالهم الطبقة العاملة المغربية وبشكل عام كل الشعب المغربي"، إثر هذا "المصاب الجلل في ما خلفه من أرواح وآلام".

ويتقدم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، باسمه الخاص وباسم العاملات والعمال الجزائريين وكل الإطارات النقابية، "بأخلص التعازي و المواساة إليكم ولذوي الضحايا داعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان و أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته و ينزلهم مع الشهداء و الصديقين في الفردوس الأعلى".