أكد وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، اليوم الثلاثاء، أنه لم تسجل بؤر لفيروس انفلونزا الطيور في ولايات أخرى، مؤكدا تسجيل حالات بولاية أم البواقي.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أنه تم القضاء على أزيد من 2000 طائر مشكوك في إصابته بالإنفلونزا، مرجحا أن يكون سبب البؤرة المسجلة في أم البواقي إلى طيور مهاجرة قادمة من أوروبا.

وأكد حمداني أن المصالح المعنية في حالة تأهب قصوى في ولاية أم البواقي والولايات المجاورة، مطمئنا المواطنين أن عدوى أنفلونزا الطيور لا تنتقل إلى الإنسان.