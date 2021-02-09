سجلت الجزائر 246 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الثلاثاء اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا، ينتقل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 109.599 حالة

كما أفاد المصدر تسجيل 6 وفيات جديدة خلال نفس الفترة، لينتقل إجمالي الوفيات إلى 2994 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن 186 مريضا تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 75.057 شخصا.

و أوضح أن 26 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة، و أن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.