نظم اليوم الثلاثاء، أساتذة بجامعة البليدة وقفة احتجاجية سلمية داخل الحرم الجامعي، طالبوا فيها الوصاية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التعجيل بالإفراج عن مشروعهم السكني لحصة 80 مسكن المجمد، والذي كان يفترض أن يجسد وتنطلق به الأشغال منذ بداية التدريس بالجامعة في عام 2011.

وأكد المحتجون لـ"الخبر" أن مشروعهم "المجهول" تم الإعلان عنه منذ نحو 10 سنوات، لتحفيز الطاقم المؤطر من الأكاديميين، خاصة وأن موقع الجامعة في بداية المشوار كان محل نقد ونفور لعزلته وبعده عن جامعة سعد دحلب البليدة 1، التي كانت تضم كليات وأقسام في العلوم الإنسانية والاقتصادية والقانونية والرياضية والعلمية، أصبح يشكل حيرة بينهم تضاعف ذلك مع حلول العام 2016 بعد أن أجبر احتجاج الأساتذة المعنيين بمشروع السكن الوظيفي الإعلان رسميا من قبل الإدارة لإيداع أصحاب الرغبة من الأساتذة في الاستفادة من سكن وظيفي ملفاتهم، تبعه تشكيل واستحداث "مكتب السكن"، وباشر أصحاب الرغبة في الاستفادة من "سكن وظيفي" في الإجراءات القانونية، كما انتشر خبر عن اختيار موقع المشروع لكن اتضح بعد مدة أن الأرضية كانت موجهة لمشروع آخر لا يخص السكنات الوظيفية لمشروع 80 وحدة سكنية - الحصة الكلية كانت 150 وحدة في البداية لتتقلص إلى 80ـ، ومنذ ذلك الحين وهم يسمعون تصريحات وأخبار حول انطلاق المشروع وتخصيص ميزانية لأجل ذلك لكن لا شيء من ذلك تحقق، وهو ما تركهم في حيرة وخوف لعدم حصولهم على تطمينات ضمانات أمام ما اعتبروه "اختفاء للمشروع" على حسب قولهم، وأن ذلك دفع بهم إلى الاحتجاج السلمي للحصول على توضيحات والدفع بالمشروع مجددا.

إدارة جامعة البليدة 2، أوضحت على لسان القائم بالاتصال، أن الأمر يعني الوصاية المسؤولة عن مثل هذه المشاريع مباشرة.