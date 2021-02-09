يتنقل فريق مولودية الجزائر يوم غد الاربعاء الي القاهرة لمواجهة نادي الزمالك، مساء يوم الجمعة بملعب القاهرة الدولي، لحساب الجولة الاولى عن المجموعة الرابعة من مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يصل النادي الجزائري إلى القاهرة في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة (15 سا 19 بتوقيت الجزائر)، ويخوض ابناء المدرب الجديد عبد القادر عمراني حصة تدريبية وحيدة مساء الخميس بملعب القاهرة في توقيت المباراة، على ان يغادر مصر في اليوم التالي للمباراة عائدا الي الجزائر.

من جهته، يستعيد فريق الزمالك جهود عدد من لاعبيه الذين غابوا عن اخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، حيث غاب كل من فرجاني ساسي للإيقاف واشرف بن شرقي واحمد فتوح للإصابة، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيري الوافد الجديد للفريق بسبب عدم قيده افريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في كاس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك امام المولودية عقب الانباء التي ترددت عن وجود اتجاه لإراحته.

ويقع مولودية الجزائر والزمالك في المجموعة الرابعة في رابطة أبطال أفريقيا بصحبة كل من الترجي التونسي وتونجيت السنغالي. وسيتأهل الاول و الثاني الي الدور ربع النهائي .