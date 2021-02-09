أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، اليوم الثلاثاء بتيسمسيلت، بأنه تم إدماج 47 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية للولاية، بأنه "تم إلى غاية أمس الاثنين إدماج 47 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني"، مبرزا بأن عدد المعنيين بعملية الإدماج يصل إلى حوالي 370 ألف شاب ينقسمون إلى فئتين تخص الأولى أصحاب أكثر من ثماني سنوات خبرة والمعنية بالإدماج منذ سنة 2019 وفئة ما بين ثلاث وثماني سنوات خبرة التي سيتم إدماجها خلال السنة الجارية.

وأكد بأنه "سيشرع خلال الأيام المقبلة في التفعيل الجديد لعملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، حيث سنصل إلى الإدماج المكثف ليتم الانتهاء نهائيا من هذه العملية خلال السنة الجارية".