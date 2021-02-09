تلقت السلطات الجزائرية مساءلة جديدة من مفوضية حقوق الإنسان الأممية، عبر المقررين الأمميين الخاصين بحرية الدين أو حرية المعتقد وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وقضايا الأقليات، على إثر الشكوى المقدمة من قبل الكنيسة البروتستانتية بالجزائر حول قرار إغلاق عدة مراكز عبادة لأتباعها في تيزي وزو وبجاية في 2019.

وفي موقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يمكن الاطلاع على نص المساءلة المشتركة من المقررين الثلاثة وهي الثانية في ظرف ستة أشهر. كما تضمن الموقع تنبيها إلى وجود رد رسمي من السلطات الجزائرية الأول مسجل في 8 والثاني 22 جانفي الماضيين بخصوص المساءلة، لكن الرد بقي محجوبا بحجة أنه يخضع للترجمة، مما يشير مرة أخرى إلى أن الرد الجزائري ورد باللغة العربية.

وليست هي المرة الأولى التي يتأخر فيها نشر رد السلطات الجزائرية، على مرسلات مقرري الأمم المتحدة، حيث بقي ردها على مساءلة وردت في الصيف الماضي عن قضية الصحفي السجين خالد درارني، محجوبا رغم احتجاج بعثة الجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة عبر مراسلة رسمية نشرها مجلس حقوق الإنسان، في وثائق القسم الخاص بالشكاوى والمراسلات بالإجراءات الخاصة.

واستغربت البعثة الجزائرية في مراسلتها المؤرخة في نوفمبر الماضي، من عدم نشر النسخة الأصلية للرد رغم كون اللغة العربية واحدة من اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وتعودت الجزائر لعقود طويلة على استعمال اللغة الفرنسية في وثائقها ومراسلاتها، كما يفضل مسؤولوها استعمال هذه اللغة في المؤتمرات الدولية والإقليمية.

ورغم عدم تجاوب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع الاحتجاج الجزائري، لم تبادر السلطات بنشر الرد عبر وسائطها أو على موقع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان على الإحراج الذي تواجهه، حيث لا ترغب في إثارة موضوع التنصير في الفترة الأخيرة أو قضية مساءلتها على مستوى الأمم المتحدة.

وتتضمن المراسلة التي تحمل رقم 5/2020 والموجهة إلى السلطات الجزائرية في 2 ديسمبر الماضي، دعوتها للرد على المزاعم المقدمة من الكنيسة البروتستانتية في الجزائر وفحواها إغلاق السلطات الجزائرية 9 كنائس ومراكز عبادة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019.

ودعا المقررون الأمميون الثلاثة السلطات الجزائرية لتقديم شرح تفصيلي للأسباب الفعلية والقانونية لإغلاق 13 كنيسة تتبع للكنيسة البروتستانتية في الجزائر من جانفي 2018. وتقديم معلومات مفصلة عن الإجراءات الخاصة باعتماد الجمعيات الدينية ودور العبادة في الجزائر، وبالأخص الكنيسة البروتستانتية وشرح سبب عدم اكتمالها. وشرح التدابير التي اتخذتها حكومة الجزائر لضمان حماية وتعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات لجميع الأقليات الدينية، بمن فيهم المسيحيون البروتستانت ورجال الدين، وكذلك الخطوات المتخذة للتحقيق في أي انتهاكات مرتكبة في حقهم والتعرف ومعاقبة أي مسؤول عن ذلك.

وتضمنت المراسلة شكاوى بخصوص استعمال القوة الجسدية من قبل مصالح إنفاذ القانون (الشرطة والدرك) ضد أتباع وممثلي الكنائس عند تنفيذ قرار الإغلاق وإخضاع مسؤوليها إلى معاملة تمييزية في المطارات والمعابر الحدودية، عند مغادرة البلاد وكذلك عند العودة إليها.

ولاحظوا أنه بينما جرى تخفيف القيود المفروضة -إثر تفشي وباء كورونا- على أماكن العبادة عبر إعادة فتح تدريجي لبعض المساجد لصلاة الجمعة وكذلك الكنائس الكاثوليكية رغم صغر حجمها مقارنة بكنائس بروتستانتية أخرى التي بقي الحظر مفروضا على بعضها.