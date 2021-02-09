هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، مطالبا إياه بالتكفير عن المجاز التي ارتكبتها فرنسا في الدول الإفريقية وخاصة الجزائر.

وانتقد أردوغان الرئيس الفرنسي قائلا إن الأخير "يقول إن تركيا يجب أن تسحب قواتها من ليبيا. أقول له أخرج قواتك أولا من مالي وتشاد".

وتابع "الشخص الذي يرأس فرنسا يواصل هجماته بحقي ويستهدفني، أقول له ماذا تريد من مهاجمتي؟ قبل مهاجمتي عليك أن تكفر عن مجازركم في الجزائر وباقي الدول الإفريقية".

قال الرئيس التركي إن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا "إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا".

وأضاف أن "وجودنا في ليبيا منطلق من دعوة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وبناء على اتفاقيات تعاون عسكري".