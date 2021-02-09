قال رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ فيروس كورونا خلال مؤتمر بمدينة ووهان الصينية، الثلاثاء، إن التحقيق كشف عن معلومات جديدة لكنه لم يغير كثيرا التصورات الموجودة بالفعل عن تفشي المرض.

وذكر بيتر بن إمبرك، خبير الفيروسات في منظمة الصحة، أن العمل على تحديد منشأ فيروس كورونا يشير إلى مخزونات طبيعية للفيروس في الخفافيش، لكن من غير المحتمل أن تكون في ووهان، المدينة التي تقع بوسط الصين ورُصد فيها تفشي المرض في أواخر 2019.

وأضاف رئيس البعثة أن فرضية تسرب الفيروس من مختبر "مستبعدة للغاية"، وذلك في ختام مهمة البعثة في المدينة الواقعة وسط الصين والتي أعلن فيها عن ظهور الفيروس للمرة الأولى، لكنه أضاف أن هذا المسار يتطلب "بحثا مستهدفا وأكثر تحديدا".

وكان متحدث باسم الخارجية الصينية أكد الأسبوع الماضي أن زيارة بعثة الخبراء تندرج في إطار مشروع بحثي. وقال يومها "هذا ليس تحقيقا".

ومنذ ظهور أولى الإصابات بكوفيد-19 في ووهان، أودى الوباء بحياة أكثر من 2.3 مليون شخص في كل أنحاء العالم.