ردت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، على نية رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي اعتماد قانون أساسي جديد لـ"الفاف" قبل أشغال الجمعية العامة الانتخابية المقررة الشهر المقبل.

ونشرت الوزارة بيانا عقب اجتماع اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة المسار الانتخابي لتجديد الهيئات الرياضية، ذكرت فيه بالمنشور الوزاري المؤرخ في 8 جوان 2020 الذي يمنع اللجوء للإجراءات التأديبية التعسفية وكل تعديل في القوانين الانتخابية والقوانين الأساسية إلى غاية انتهاء المسار الانتخابي.

وحسب نفس البيان فإن قواعد الأخلاقيات والشفافية والحكم الراشد في المجال الرياضي لا تسمح بمباشرة الإجراءات التأديبية التعسفية وتعديل القوانين الانتخابية والقوانين الأساسية خلال المسار الانتخابي.

وأضاف نفس البيان أنه ستتم دراسة المسائل التأديبية وتعديل القوانين الانتخابية والقوانين الأساسية مباشرة بعد الانتخابات.

ويرى معارضو زطشي أن جوهر التعديلات التي ستمس القانون الأساسي لـ"الفاف"، تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الاتحادية، متهمين رئيس "الفاف" بسن مواد تضمن له غلق الطريق على منافسيه.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان قد راسل وزارة الرياضة لتعديل القانون الأساسي بطلب من "الفيفا" قبل الجمعية الانتخابية.