كشفت مديرية الصحة لسيدي بلعباس اليوم الثلاثاء عن توقيف تحفظي لثلاثة مسؤولين بالمؤسسة المتخصصة في الأمراض العقلية بالولاية إثر حادثة وفاة مريضين كانا يخضعان للعلاج بذات المرفق الصحي.



و أوضح نفس المصدر أنه تقرر توقيف بشكل تحفظي لكل من المدير المناوب والمراقبين (02) الطبيين المناوبين بمؤسسة الأمراض العقلية إثر وفاة مساء أمس الاثنين مريضين في العقد الثاني من العمر أحدهما انتحر.



وحسب مديرية الصحة, فإن أحد المريضين المتوفيين كان يعاني من اضطرابات عقلية وتعرض لحالة من الهيجان ما استدعى نقله إلى غرفة العزل حيث توفي, في حين لقي المريض الثاني حتفه بعد أن انتحر شنقا داخل غرفته.



وعلى إثر هذه الحادثة, فتحت المصالح المعنية تحقيقا في القضية لمعرفة ظروف و حيثيات وفاة المريضين.