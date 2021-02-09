انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، بالعيادة متعددة الاختصاصات أومدور تونس بالمدينة الجديدة بڨالمة ،عملية التلقيح ضد فيروس كورونا ، بتخصيص 650 جرعة لقاح من نوع "استرا زينيكا " البريطاني ، الذي قال مدير الصحة والسكان للولاية ، الطاهر رحماني ، أنّه يسهل تخزينة تحت درجتين اثنتين وثمان درجات تحت الصفر، مع توفر إمكانيات التخزين كما قال.



أشرف على انطلاق العملية والي ڨالمة كمال الدين كعبوش رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي بلخير براهمية وجمع من الإطارات الطبية. وقدّمت أول جرعة لقاح للطبيب صليح عميروش ، رئيس المجلس الطبي لولاية ڨالمة ، وسط أجواء فضولية وآمال في زوال الفيروس الفتاك.



وقد صرّح الذكتور عميروش لــ"الخبر" عقب تلقيه جرعة اللقاح ، بأنّه لايشعر بأي تداعيات ، موجها في الصدد نداء إلى مواطني ولاية ڨالمة المعنيين بهذا اللقاح ، خاصة كبار السن والمرضى المزمنين ، إلى التقرّب من النقاط الصحية المخصصة للغرض ، لتلقي جرعة اللقاح ، مطمئنا في هذا الشأن بأنّ "عملية التلقيح عادية جدا". وقد عرفت العملية في أول يوم من انطلاقها ،حسب القائمين على القطاع والمسخرين للعملية ، داخل عيادة أومدور تونس ، عرفت تقديم اللقاح لـ 10 من مستخدمي الصحة، الجنود الصامدين في وجه الفيروس منذ بداية الجائحة مارس من السنة الماضية.



وأكد مدير الصحة والسكان لولاية قالمة ، الطاهررحماني،رفقة بعض المسؤولين المشرفين على انطلاق العملية ، أكدوا لـطالخبر" بأن حصة الولاية كدفعة أولى ، قدرت بـ 650 جرعة لقاح، مذكرا بالفئات المعنية باللقاح وهي بالإضافة لمستخدمي الصحة الذين انطلقت عملية التلقيح لفائدتهم ، أنّ الفئات الأخرى المستهدفةهي كبار السن من 65 سنة فمافوق ،والمرضى المزمنين ، كما أكد توفّر كل الإمكانيات لتقديم اللقاح عبر تراب الولاية .



وأوضح رحماني، بأنّ عملية التلقيح ستنطلق ،اعتبار من غد الأربعاء ، عبر 08 نقاط عبر تراب الولاية ، اثنتان منها بعاصمة الولاية (قالمة) ، ونقطة واحدة لكل بلدية من البلديات الستّ وهي ، تاملوكة ، برج صباط ، وادي الزناتي ، حمام دباغ ، حمام النبائل وبوشڨوف، مع توفير كامل الإمكانيات البشرية لنجاح العملية مثلما أضاف . كما أكد السيد رحماني عن توجيه عمليات تلقيح لست مناطق ظل التي سيتلقّى مواطنوها المعنيون القاح بمواقع إقامتهم التي تتواجد بمناطق نائية ، قبل ان يعلن بتواصل التسجيلات لتلقي اللقاح ، أين سجلت أمس ألفين مسجلا .