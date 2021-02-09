أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تمكن اعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية سور الغزلان ب45كلم جنوب مقر ولاية البويرة من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 34 سنة حامل لتوأمين ، أين تمت عملية ولادة مولود الاول من جنس انثى بمنزل العائلة .



وأشار ذات البيان أنه في حدود الساعة 13سا16د بحي 05 جويلية ببلدية سور الغزلان، تم التدخل لتحويل امرأة حامل بتوأمين على متن سيارة الإسعاف إلى مستشفى المدينة اين جاءها المخاض وبعد تدخل الاعوان تمت عملية الولادة داخل البيت رزقت بمولود من جنس أنثى بعدها تم نقلها إلى مستشفى سور الغزلان لاستكمال ولادة الجنين الثاني.



