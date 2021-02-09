يرتقب أن يتم يوم غد الأربعاء حل رأس مال الشركة الرياضية المحترفة لفريق مولودية سعيدة لكرة القدم المنتمي للرابطة المحترفة الثانية بسبب الضائقة المالية التي يمر بها الفريق حسبما أعلنه مساء اليوم الثلاثاء والي الولاية.



و أوضح السعيد سعيود خلال إشرافه على اجتماع مع أعضاء الشركة الرياضية المحترفة و النادي الهاوي لفريق مولودية سعيدة لكرة القدم دام لأربع ساعات لإيجاد حل مناسب للتكفل بالأزمة المالية التي يمر بها الفريق "أنه تقرر يوم غد الأربعاء عقد جمعية عامة لحل رأس مال الشركة الرياضية المحترفة لفريق مولودية سعيدة التي أثبتت عجزها المالي في التكفل بتسيير شؤون هذا النادي".



و ذكر نفس المسؤول "أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في إيجاد حل عاجل و سريع لفريق مولودية سعيدة الذي يمر بأزمة مالية كبيرة مشير إلى أن حجم ديون الفريق قد بلغت 200 مليون دج تمثل المستحقات المالية للاعبين التي يدينون بها منذ 18 شهرا".



و أضاف الوالي أن حل رأس مال الشركة الرياضية المحترفة سيسمح للعديد من المساهمين الجدد الذين يبدون استعدادهم لشراء الأسهم و المساهمة في ايجاد حل مالي للوضعية الصعبة التي يمر بها الفريق لا سيما ديون اللاعبين المتراكمة و التي أدخلت الفريق في نفق مظلم.



و أشار أنه ليس من المعقول أن تساهم الشركة الرياضية المحترفة بمبلغ قدره 4 مليون دج لمباشرة الموسم الكروي الجديد في حين يحتاج الفريق إلى تسديد مبلغ 50 مليون دج التي تمثل ديون الفريق للحصول على إجازات اللاعبين للمشاركة في مباراة الجولة الأولى أمام شباب عين تيموشنت و كذا تسديد ديون اللاعبين القدامى.



و قد كلل هذا اللقاء الذي جرى بمقر الولاية بإقناع اللاعبين الذين دخلوا في إضراب منذ ثلاث أيام للعودة إلى جو التدريبات تحضيرا لخوض مقابلة الجولة الأولى للبطولة المحترفة الثانية التي ستجمعه بشباب عين تيموشنت.



و في هذا الإطار فقد وعد الوالي اللاعبين بأن السلطات الولائية ستتكفل بدفع مستحقات اللاعبين التي يدينون بها لدى إدارة الفريق لمدة شهرين و ذلك في ظرف 15 يوم. و من المنتظر أن يجري لاعبوا فريق مولودية سعيدة اختبار تحاليل الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) يوم غد الأربعاء استعدادا لمواجهة السبت القادم.