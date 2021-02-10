كشف رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي أحمد لعرابة، أن اللجنة انطلقت في دراسة مشروع قانون الانتخابات منذ تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية في 19 سبتمبر 2020.



وقال لعرابة خلال نزوله ضيفا على برنامج ”لقاء التلفزيون” بالقناة الإخبارية بالتلفزيون الجزائري أن اللجنة تلقت مقترحات من 48 حزبا معتمدا في الجزائر ، مضيفا أن اللحنة شرعت في مرحلة دراستها منذ بداية الأسبوع الجاري .



وبخصوص مسألة شرط 4 بالمئة كشف رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي أن هناك تباين بين الأحزاب بخصوص هذا الشرط ، مضيفا أن هناك إمكانية الغاء شرط 4 بالمئة أو تعديلها.