انقذت مصالح الحماية المدنية بتنس في الشلف ،مساء أمس، يخت أجنبي من الغرق بعدما غمرته مياه البحر حيث تم جلبه الى رصيف ميناء تنس لامتصاص المياه منه، وحسب بيان للحماية المدنية فانه تم تقديم الاسعافات الاولية لاحد ركاب اليخت بعد تسجيل ارتفاع درجة حرارة جسمه قبل تحويلة الى مستشفى تنس للعلاج.

وأشار بيان الجماية المدنية الذي نشر بموقعها على الفايسبوك الى أن اليخت كان على متنه ثلاثة أشخاص من جنسيات فرنسية ،تونسية ومغربية انطلقت رحلته من تيطوان بالمغرب في اتجاه تونس قبل أن يطلق أصحابه نداء النجدة ليتم تحويله الى ميناء تنس خوفا من الغرق وسط البحر بسبب تسرب المياه الى داخله .