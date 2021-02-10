تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كم في الساعة على الولايات الساحلية الوسطى والشرقية للبلاد.

وأوضحت الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من المستوى الثاني باللون الأصفر عبر صفحتها على الفايسبوك، إن الرياح التي ستتراوح سرعتها بين 60 و 70 كلم في الساعة وقد تتجاوز أحيانا 80 كلم في الساعة، متوقعة على ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف وذلك بداية من منتصف نهاراليوم إلى غاية الساعة الثامنة ليلا.

وأضاف ذات المصدر أن رياحا قوية ستميز كذالك بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء ولايات الأغواط، أم البواقي، باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيارت، الجلفة، ڨالمة، سطيف، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، وهران، برج بوعريريج، خنشلة، سوق أهراس وميلة.