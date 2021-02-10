تلقى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء المنتخب لليبيا عبد الحميد دبيبة.

وجاء في تغريدة للوزير بوقادوم على حسابه الرسمي في "تويتر"، "سررت باتصال أخي عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء المنتخب لدولة ليبيا".

وأكد بوقادوم "استعداد الجزائر للتعاون والعمل معا لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

وشدد وزير الخارجية على تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية.