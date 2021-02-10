نال الدوليان الجزائريان إسلام سليماني وجمال بلعمري ثقة مدرب أولمبيك ليون الفرنسي ، رودي غارسيا خلال مواجهة الكأس التي خاضها الثنائي والتي عرفت تسجيل السوبر "سليم" لأولى أهدافه مع " لوام ".

وأشاد غارسيا عقب المواجهة بما أظهره سليماني قائلا:" إسلام يمنحنا الكثير من الثقة ، لأن لديه الكثير من الثقة في حد ذاته، لقد شكل ثنائي رائع مع ممفيس لقد كانا متكاملين للغاية في القاطرة الهجومية."

من جهته أدى المدافع جمال بلعمري مباراة في المستوى وصرّح للموقع الرسمي للنادي: "كل المواجهات صعبة، المهم العمل لقد اندمجت جيدا في المجموعة إنه من الصعب أن لا يكون لديك فترة لعب طويلة ، أعمل في التدريبات ونحاول المضي قدما".

أما سليماني فقد توجه بالشكر إلى الجماهير التي اختارته كرجل المواجهة مبديا سعادته بتوقيعه لأول هدف مع ناديه