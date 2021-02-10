أمرت وزارة التربية مديريها الولائيين باحترام عمليات توحيد تاريخ انطلاق اختبارات الفصل الأول المقرر يوم 28 فيفري الجاري، واستنفرت مفتشي جميع الأطوار لمراقبة مدى تنفيذ هذه التدابير الاستثنائية، التي تقرر بموجبها الاحتفاظ بتلاميذ الفوج الأول بعد نهاية الامتحان، داخل المطعم، واستغلال هذه الفترة لدخول الفوج الثاني قاعة الاختبار، لمنع احتكاك الممتحنين وتسريب المواضيع، فيما طالبت بالمقابل بتشديد الرقابة على تلاميذ المتوسط والثانوي، وإخضاع كل من يتم ضبطه في حالة غش، للإجراءات نفسها المتخذة في الامتحانات الوطنية.

وجهت وزارة التربية تعليمات صارمة لمديريها في الولايات، تخص تنظيم سير اختبارات الفصل الأول المزمع انطلاقها يوم 28 فيفري الجاري، وإلى غاية 4 مارس 2021، شددت من خلالها على ضرورة الاحتفاظ بتلاميذ الفوج الأول ومنع خروجهم من المؤسسة، وتوجيههم بدل ذلك، إلى المطعم أثناء دخول الفوج الثاني لتجنب الاحتكاك وتسرب مواضيع الاختبارات "للمحافظة على مبدأ تكافؤ الفرص فيما يخص نظام الدوام الواحد التي تعمل بنظام التفويج.."، بعد أن ذكّرت بأن أقسام السنة الأولى غير معنية باختبارات الفصل الأول، وأن جميع الأساتذة معنيون بالحضور إلى المؤسسة وضمان الحراسة.

وأكدت الوصاية أنه في إطار ضبط عمليات توحيد تاريخ انطلاق الاختبارات وتمكين المفتشين من المتابعة وتقييم العمل المدرسي للتلاميذ، وبعد استشارة واسعة على مستوى المقاطعات التفتيشية والمؤسسات التربوية، تم الاتفاق على أن أقسام السنة الأولى غير معنية باختبارات الفصل الأول، وأن جميع الأساتذة معنيون بالحضور إلى المؤسسة وضمان الحراسة. ففيما يتعلق بالمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد التي لا تخضع لنظام التفويج، أعلنت الوزارة بأن الاختبارات تتم بصفة عادية: "حيث لا يطرح أي إشكال فيما يخص الحراسة أو التوقيت..".

أما فيما يخص المدارس التي تعمل بنظام الدوام الواحد وبنظام التفويج، يحضر القسم بفوجيه لإجراء الاختبار، في التوقيت نفسه، حيث يتم وضع كل فوج في حجرة خاصة، وتتم الحراسة بين أستاذين مختلفين للفوج. وفيما يخص تلاميذ الدوام الواحد، التي تعمل أيضا بنظام التفويج، لكن بتوقيت مختلف للفوجين، أكدت المراسلة أنه يتم الاحتفاظ بتلاميذ الفوج الأول وتوجيههم إلى المطعم أثناء دخول الفوج الثاني ".. حتى لا يحدث الاحتكاك وتسرب مواضيع الاختبارات للمحافظة على مبدأ تكافؤ الفرص..".

وشددت وزارة التربية، في الإطار نفسه، على ضرورة إعطاء أهمية كبيرة لهذه العملية الدقيقة، محملة مدير المؤسسة المسؤولية المباشرة على أي إخلال بالتدابير الاستثنائية، فيما أمرت بتشديد إجراءات الحراسة في الطورين المتوسط والثانوي، وعدم السماح للتلاميذ بمغادرة قاعات الامتحان، إلا بعد مرور نصف الوقت المخصص له، مع تحرير تقرير بشأن التلاميذ الذين يضبطون في حالة غش التزاما بالقرار 65 المنظم للجماعة التربوية، كما يتم منح التلاميذ المتغيبين عن الفروض والاختبارات علامة صفر وحددت تاريخ 10 مارس كآخر أجل لحجز وتسليم ملفات النقاط.