نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، تقريرا لها، عن مصير أفراد عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي، بعد مقتله، والذي انتهى أمرهم بين القتل والسجن والمنفى، فأين هم بعد مرور 10 سنوات على الحرب في ليبيا؟ .

وقال تقرير الوكالة، إنه بعد 42 عاما من حكم معمر القذافي، انطلقت ثورة في الـ 17 من فيفري في 2011 في سياق ما يسمى الربيع العربي، لتنتهي في أكتوبر من العام نفسه بمقتل الزعيم الليبي في مدينة سرت. وأضاف التقرير أن الإطاحة بالقذافي أدت إلى تشتت شمل عائلته التي لعبت أدوارا مهمة خلال حكمه، قتل أبناؤه الثلاثة معتصم وسيف العرب وخميس خلال الصراع.

ويضيف التقرير أن محمد، الابن الوحيد من زواج معمر القذافي الأول، لجأ إلى الجزائر عام 2011، قبل أن يحصل على اللجوء في سلطنة عمان إلى جانب أخته عائشة، فيما الأبن هنيبعل، لجأ هو الآخر إلى الجزائر قبل أن يذهب إلى لبنان ليلتحق بزوجته، وهي عارضة أزياء لبنانية، وأوقف في لبنان عام 2015 ولا يزال مسجونا هناك، أما زوجته، فذكرت تقارير إعلامية أنها لجأت إلى سوريا.

أما مصير سيف الإسلام القذافي فيبقى غامضاً حتى اللحظة، حيث كان يعتبر لوقت طويل خليفة لوالده. وألقت مجموعة مسلحة بمدينة الزنتان (جنوب غرب طرابلس)، القبض عليه في نوفمبر 2011، وحكم عليه بالإعدام في محاكمة قصيرة، لكن المجموعة المسلحة رفضت تسليمه إلى سلطات طرابلس أو المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة. واختفى نجل القذافي، بعد أن أعلنت المجموعة التي تحتجزه الإفراج عنه في جوان 2017، وقالت المحكمة الجنائية الدولية نهاية 2019 إنه لا يزال في الزنتان.

أما الساعدي القذافي، الذي هو لاعب كرة قدم سابق لجأ بعد الثورة إلى النيجر التي رحلته عام 2014 إلى ليبيا حيث لا يزال مسجوناً. كما لجأت زوجة القذافي الثانية، صفية، إلى سلطنة عمان، وقد طلبت مرات عدة العودة إلى بلادها، لكن نداءاتها بقيت دون جواب رغم نفوذ قبيلتها في شرق ليبيا. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن قبيلة القذاذفة يمتد حضورها بين سرت وجنوب غرب البلاد.