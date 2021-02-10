كشفت وسائل إعلام تونسية أن الدولي الجزائري حسين بن عيادة بات حرا من أي التزام تجاه النادي الإفريقي.

وحسب موقع " فوت 24" فإن بن عيادة فسخ عقده مع فريق باب جديد بسبب عجز الإدارة عن تأهيله قانونيا في ظل عدم تسديد غرامات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المصدر ذاته أكد أن محامي اللاعب السابق لشباب قسنطينة قد أرسل تنبيها بفسخ العقد إلى إدارة بمهلة انتهت يوم الإثنين الماضي على الساعة الخامسة مساء ما يعني مغادرة بن عيادة للفريق دون المشاركة في أي لقاء رسمي.

وبهذا ينضم بن عيادة إلى الثلاثي زين الدين بوتمان ، زكرياء نعيجي وإبراهيم الفرحي الذين فسخوا عقودهم مع الإفريقي بسبب نفس المشكل.